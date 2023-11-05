الأهلى يعلن إصابة على معلول وخضوعه للفحوصات الطبية

قال د. أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وإياد تامر «حارس مواليد 2007» تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كولر يحاضر اللاعبين قبل انطلاق التدريب

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وتحدث كولر في كافة النقاط الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا المقبلة التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

الفريق راحة غدًا ويستأنف تدريباته الثلاثاء

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدًا، على أن يستأنف مرانه الثلاثاء المقبل على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.