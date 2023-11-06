رئيس إنبي يُناقش مع المدير الفني عرض الأهلي لشراء الثنائي أوفا وحمدي

شهدت الساعات لقليلة الماضية، اجتماعًا مطولًا، بين أيمن الشريعي رئيس إنبي، وتامر مصطفي المدير الفنى للفريق الأول، للتعرف على احتياجات النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بعد الأداء المشرف للفريق تحت قيادة تامر مصطفى، ونجاحه في تحقيق نتائج مميزة رغم عدم التعاقد مع صفقات جديدة بستثناء ضم زياد طارق لاعب الأهلي، بسبب وقف القيد الذي عان منه الفريق البترولي في مطلع الموسم الجاري.

وتطرق الاجتماع لمناقشة المدير الفنى حول تحديد مصير أحمد أمين أوفا ومحمد حمدي، لاعبا إنبي، بعد تلقي النادي عدد من العروض للثنائي من أندية مصرية في مقدمتهم الأهلي وخارجية أيضًا.

وأشار تامر مصطفي، إلى تمسكه التام بالثنائى رافضًا الحديث عن رحيلهما أو التفكير في بيع أي لاعب حتى نهاية الموسم؛ نظرًا لحاجة الفريق لجهود الجميع وخاصة الثنائي أوفا وحمدي.

كان طارق عبد الله، المدير الفني السابق لفريق إنبي، قد أشاد بالفوز الذي حققه إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة السادسة من بطولة دوري النيل.

وقال عبدالله، ان إنبي بقيادة مديره الفنى الواعد تامر مصطفى، القادم بقوة واصل نتائجه المتميزة محققا الفوز الثالث على التوالي.

وأشار مدرب إنبي السابق، إلى أنه يحسب لتامر مصطفى، إنه اجري تغييرات فى نهاية اللقاء بإشراك شريف حتحوت وأغلق جانبي الملعب أمام لاعبي فيوتشر مع تواجد ثلاثي الوسط المدافع أحمد يوسف والعجوز وزياد كمال ومن خلفهم كالوشا، الأمر الذى صعب الوصول إلى مرمى البلعوطي، الذى لم يختبر إلا فى تسديدة مروان محسن، التى اخرجها بإقتدار.

ونوه بأن فريق فيوتشر من بداية اللقاء بدأ بشكل خاطئ من خلال التشكيل الذى اعتمد عليه البرتغالي ريكاردو، بالاعتماد على محمد صادق،البعيد عن الفريق منذ بداية الموسم بجانب التغييرات المتسرعة التى أجراها باستثناء التغيير الإجباري بخروج باسم علي للإصابة.