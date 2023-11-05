طارق عبدالله: فيوتشر دفع ثمن أخطاء ريكاردو وتامر مصطفى نجح مع إنبى

أشاد طارق عبد الله، المدير الفني السابق لفريق إنبي بالفوز الذي حققه إنبى على مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى الجولة السادسة من بطولة دوري النيل.

وقال عبدالله، ان إنبي بقيادة مديره الفنى الواعد تامر مصطفى، القادم بقوة واصل نتائجه المتميزة محققا الفوز الثالث على التوالي.

وقال مدرب إنبي السابق، إنه يحسب لتامر مصطفى، إنه اجري تغييرات فى نهاية اللقاء بإشراك شريف حتحوت أغلق جانبي الملعب أمام لاعبي فيوتشر مع تواجد ثلاثي الوسط المدافع أحمد يوسف والعجوز وزياد كمال ومن خلفهم كالوشا، الأمر الذى صعب الوصول إلى مرمى البلعوطي، الذى لم يختبر إلا فى تسديدة مروان محسن، التى اخرجها بإقتدار.

وقال طارق عبدالله، إن فريق فيوتشر من بداية اللقاء بدأ بشكل خاطئ من خلال التشكيل الذى اعتمد عليه البرتغالي ريكاردو، بالاعتماد على محمد صادق،البعيد عن الفريق منذ بداية الموسم بجانب التغييرات المتسرعة التى أجراها باستثناء التغيير الإجباري بخروج باسم علي للإصابة.

وقال نجم دفاع إنبى السابق، إن الجماعية غابت عن فريق فيوتشر، فى ظل كثرة اللاعبين الجدد والاعتماد على اللعب الفردي، من عبدالكبير الوادي، ومحمد فاروق وعمى كمال عبد الواحد ليدفع الفريق فى النهاية الثمن فى النهاية ويستحق إنبى الحصول على الثلاث نقاط.

وفاز إنبي على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

هدف إنبي، سجله التونسي رفيق كابو، في الدقيقة 43.

وجاء الشوط الأول قويًا، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية المتبادلة بين كلا الفريقين، مع أفضلية لإنبي.

الدقيقة الثامنة.. التونسي رفيق كابو يهدر فرصة محققة لافتتاح التسجيل لإنبي، بعد أن فشل محمد ربيعة، مدافع فيوتشر في إبعاد الكرة، لتصل إلى كابو الذي يسدد كرة قوية يبعدها الحارس محمود جنش إلى ركنية.

الدقيقة 13.. تسديدة بعيدة المدى عن طريق عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 16.. توقف المباراة لإصابة باسم علي، لاعب فيوتشر.