أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

كشف مصدر داخل أروقة النادي الأهلي، النقاب حول موقف إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، بشأن التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، بعد قرار مجلس الأبيض بعرض اللاعب والثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري للبيع؛ بسبب ما بدر منهم في معسكر الفريق قبل لقاء زد في الدوري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي حصلت على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بضم "فتوح"، في حال سماح الظروف للتعاقد، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة بدأت تتحرك بشكل فوري بشأن الصفقة، خاصة أن اللاعب من العناصر المميزة، وسيكون من الصفقات السوبر في حالة ارتداء الفانلة الحمراء.

وأشار بعض المقربين من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، إلى أن هناك مقترحًا بتدخل مسؤول قانوني من الأهلي للتواصل مع إدارة الزمالك؛ من أجل غرامة كهربا، والحديث عن انتقال "فتوح" بشكل مباشر.

وأضاف أن الاقتراح من قبل إدارة الأهلي في التفاوض بشكل مباشر مع الزمالك، للتعاقد مع أحمد فتوح، في سابقة هي الأولى في التاريخ، بعد قرار الاستغناء عن اللاعب، وأصبح متاح لكل الأندية التعاقد معه.

ونوه بأن لجنة التخطيط تنتظر حسم ملف "فتوح" بعد تجهيز تقرير شامل بكل التفاصيل المتعلقة باللاعب وأزمته مع الزمالك؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن الصفقة.

وأوضح أن أنه في حال التراجع عن فكرة التفاوض مباشرة، هناك سيناريو من قبل إدارة الأهلي بتوفير عرض لفتوح لمدة 6 أشهر من يناير المقبل، سواء محلي أو خارجي، ثم ينتقل بعدها إلى القلعة الحمراء في بداية الموسم الجاري.