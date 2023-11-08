الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته بدورى نايل على حساب سيراميكا فى الجبل الأخضر

الاهلى والمقاولون
الاهلى والمقاولون

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وخاض  المارد الأحمر ثلاث مباريات حتى الآن في موسم 2023-2024 من الدوري المصري حقق الفوز في الأولى على المصري برباعية نظيفة، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة  بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم واصل انتصاراته على حساب المقاولون العرب بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر فيما يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

والتقى الفريقين في 6 مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد  الأحمر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر. 

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة سيراميكا اليوم وجه العديد من الرسائل التحذيرية.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر حذر اللاعبين من استمرار مسلسل إهدار الفرص في الشوط الأول مثلما حدث في مباراتي صن داونز والمقاولون العرب 

وأضاف المصدر أن  المدير الفني للأهلي طلب من لاعبي الفريق ضرورة حسم المباراة مبكرًا واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل في شباك المنافس لحسم المباراة.

وأشار المصدر إلى أن كولر هدد بعض اللاعبين بالاستبعاد بشكل نهائي وخاصة في خط الدفاع فى حالة استمرار الأخطاء الفردية وتهديد مرمي الشناوي طوال سير اللقاء. 

دوري نايل الاهلى وسيرامبكا موعد مباراة الاهلى وسيراميكا مارسيل كولر

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