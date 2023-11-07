مران الأهلي.. رضا سليم يبدأ العلاج الطبيعي وإندويا يقود فقرة بدنية استعدادًا لمباراة سيراميكا

حرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرات خططية متنوعة على هامش المران ‏الختامي للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء.‏

وبدأ المران بتدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يقوم كولر بتنفيذ فقرات خططية متنوعة، واختتم المران ‏بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.‏

واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة الجميع.‏

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏