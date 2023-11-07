الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي.. رضا سليم يبدأ العلاج الطبيعي وإندويا يقود فقرة بدنية استعدادًا لمباراة سيراميكا

من تدريبات الأهلي
من تدريبات الأهلي

حرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرات خططية متنوعة على هامش المران ‏الختامي للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء.‏

وبدأ المران بتدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يقوم كولر بتنفيذ فقرات خططية متنوعة، واختتم المران ‏بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.‏

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.‏

واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة الجميع.‏

الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

 

سيراميكا سيراميكا كليوباترا رضا سليم الاهلى مران الأهلي

مواد متعلقة

"كاف" يكشف عن طاقم حكام مباراة الأهلى ويانج أفريكانز فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة