دورى نايل.. قائمة الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي ستجمع الفريقين، ضمن مؤجلات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل"، موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، فتُقام غدًا الأربعاء، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON TIME SPORTS 1.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أما عن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، فشهدت عودة محمد الشناوي وأكرم توفيق للقائمة، فيما غاب صلاح محسن، كما تم استبعاد محمد الضاوي كريستو.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- كريم الدبيس- كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- كريم نيدفيد- أحمد عبدالقادر- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويحتل النادي الأهلي المركز السابع في بطولة الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر، برصيد 7 نقاط.