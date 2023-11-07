الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة علي معلول وغيابه عن مباراة الأهلي وسيراميكا

معلول
معلول

أعلن النادي الأهلي منذ قليل، إصابة ظهيره الأيسر التونسي علي معلول، وذلك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا غدًا.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  إن ‏علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.‏

وأدى جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏
‏ 
واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل ‏تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على ‏استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة ‏الدوري ‏الممتاز‎.‎

 

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق  مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد حقق فوزا هاما على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة، بينما الحاق سيراميكا كليوباترا، الهزيمة الأولى لنادي بيراميدز، هذا الموسم بدوري نايل في إطار مباريات الجولة ذاته.

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