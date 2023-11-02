الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة لها في ظل البطولات المقامة في الوقت الحالي على المستوى المحلي والدولي. 

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس 

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدتها سواء على شاشة التليفون أو الانترنت. 

 

مواعيد مباريات الدوري الهولندي الممتاز 

في الساعة 21:00 مباراة أياكس أمستردام ضد فوليندام            

 

مواعيد مباريات الدوري المكسيكي

في الساعة 03:00 مباراة أطلس ضد باتشوكا                          

في الساعة  03:00 مباراة كروز أزول ضد خواريز 

في الساعة  05:00 مباراة تيخوانا ضد تيجريس أونال

في الساعة 05:00 مباراة أتلتيكو سان لويس ضد كلوب أمريكا                

في الساعة 05:00 مباراة مازاتلان ضد سانتوس لاجونا

 

مواعيد مبارايت الدوري البرازيلي 

في الساعة  00:00 مباراة كورينثيانز ضد أتليتيكو باراناينسي                 

في الساعة 00:00 مباراة إنترناسيونال ضد أميريكا مينيرو                      

في الساعة 01:00 مباراة فلامينغو ضد سانتوس      

في الساعة 01:00 مباراة كوريتيبا ضد غريميو        

في الساعة 02:30 مباراة أتليتيكو مينيرو ضد فورتاليزا

في الساعة 02:30 مباراة بوتافوغو ضد بالميراس

في الساعة  22:00 مباارة كويابا ضد فاسكو دي جاما                            

في الساعة 23:00 مباراة غوياس ضد براغانتينو

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القنوات الناقلة للمباريات 

يمكن مشاهدة المباريات السابقة في مختلف الدوريات الأوروبية من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت على الإنترنت أو المشتركين في مجموعة قنوات بي إن سبورت والتي تشتهر بنقل هذه البطولات. 

 

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي سهيل سات 

التردد 11013

معدل استقطاب الموجة أفقي

معدل الترميز27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3 

التردد 11054

 

معدل استقطاب الموجة أفقي

معدل الترميز  27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الدوري الإفريقي والكؤوس والقنوات الناقلة

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