مصير مجهول لمواجهة الأهلي والمقاولون.. مواعيد مباريات الأسبوع السادس لدوري نايل

تنطلق يوم الجمعة المقبل مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل وتستمر يومي السبت والأحد المقبلين وستكون هناك مباريات جديرة بالمشاهدة منهما مباراة الزمالك وإف سي زد الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة والتي تمثل أهمية كبيرة للزمالك الذي يسعى للعودة للانتصارات بعد هزيمته أمام انبي في الجولة الماضية.

هناك أيضا مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز التي يسعى بيراميدز للحصول على نقاطها الثلاث لمحافظة على تواجده في صدارة جدول دوري نايل في حين يسعى سيراميكا كليوباترا لتويض هزيمته في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

فريق بيراميدز

مباراة الديربي السكندري بين سموحة والاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل تحظى باهتمام كبير في ظل المنافسة بين الفريقين على زعامة الكرة بالإسكندرية إضافة لرغبة الاتحاد السكندري في مواصلة انتصاراته ودخول المربع الذهبي بينما يسعى سموحة لإيقاف نزيف النقاط بعد هزيمته أمام الزمالك وتعادله مع إف سي زد.

مباراة مودرن فيوتشر وانبي في ختام مواجهات الأسبوع السادس لدوري نايل ستكون مهمة لفيوتشر خاصة إذا تعثر بيراميدز أمام سيراميكا لأن فوز فيوتشر سيدفع به لصدارة الدوري وفي نفس الوقت يسعى انبي لمواصلة انتصاراته ودخول المر بع الذهبي.

هناك مباراة مجهولة المصير وهى مباراة الأهلي والمقاولون المقرر إقامتها يوم السبت المقبل وفي حالة تخطي الأهلي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي وتأهله لنهائي بطولة الدوري الإفريقي سيتم تأجيل المبارا ة إلى موعد يحدد فيما بعد إذا إذا خرج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي ستقام مباراته مع المقاولون في موعدها.

مواعيد مباريات الأسبوع السادس لدوري نايل

الجمعة 3 نوفمبر

سموحة × الاتحاد السكندري " الرابعة مساء "

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز " السابعة مساء "

الزمالك × إف سي زد " السابعة مساء "

السبت 4 نوفمبر

الجونة × الداخلية " الرابعة مساء "

المقاولون × الأهلي " السابعة مساء "

بلدية المحلة × فاركو " السابعة مساء "

الأحد 5 نوفمبر

الإسماعيلي × طلائع الجيش " الرابعة مساء "

المصري × البنك الأهلي " السابعة مساء "

مودرن فيوتشر × انبي " السابعة مساء "