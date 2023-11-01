الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل فاسيليو وسقوط الزمالك.. حصاد الجولة الخامسة من دوري نايل

إنبي يسقط الزمالك
إنبي يسقط الزمالك

انتهت أول أمس الإثنين، منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل، والتي جاءت نتائجها طبيعة جدا، باستثناء مباراة الزمالك وإنبي.

وشهدت الجولة الخامسة، استمرار غياب الأهلي عن الساحة المحلية، بسبب ارتباطاته القارية ومواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المصيرية، في نصف نهائي الدوري الإفريقي، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي “ملعب الرعب”.

وحملت الجولة الخامسة بدوري نايل، العديد من الظواهر، نستعرضها لكم في السطور التالية..

المصري يمنح بيراميدز القمة

منح المصري نظيره بيراميدز، قمة دوري نايل برصيد 13 نقطة، بعد نجح السماوي في إسقاط الفريق البورسعيدي بنتيجة 3/2.

 مباراة بيراميدز والمصري

الزمالك يعود لعادته القديمة

عاد فريق الزمالك مجددا إلى عادته القديمة على الرغم من الاستقرار الإداري الذي ينعم به النادي حاليا، بعد فوز حسين لبيب وقائمته بانتخابات مجلس الإدارة التي أقيمت مؤخرا، إلا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كان لهما رأي أخر، بعد السقوط في حقول إنبي البترولي بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط في المركز الخامس، ترك قمة الدوري مبكرا للرباعي بيراميدز برصيد 13 نقطة، يليه فيوتشر 12 نقطة، وزد والمصري 9 نقاط لكلا منهما.

الزمالك يسقط في حقول إنبي 

فاسيليو باي باي.. ونجم الزمالك يخلفه

بسبب تذيل فريق البنك الأهلي، قاع جدول ترتيب دوري نايل بلا أي رصيد من النقاط حتى الآن، عقب الهزيمة في الجولات الخامسة الماضية، قرر مسئولو نادي البنك، إقالة المدرب اليوناني بابا فاسيليو من منصبه وتكليف طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق بالمسئولية خلفا له، عقب ريمونتادا مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

 باي باي فاسيليو 

مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري نايل (2023/2024)

الجمعة 3/11/2023

سموحة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية)، دربي الإسكندرية.

الزمالك & زد.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 4/11/2023

الجونة & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

المقاولون العرب & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)، تؤجل المباراة في حالة صعود الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي.

بلدية المحلة & فاركو.. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

الأحد 5/11/2023

الإسماعيلي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد الإسماعيلية).

المصري البورسعيدي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

مودرن فيوتشر & إنبي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الزمالك الجولة الخامسة بدوري نايل انبى حصاد الجولة الخامسة بدوري نايل إقالة بابا فاسيليو بيراميدز

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة