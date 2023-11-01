رحيل فاسيليو وسقوط الزمالك.. حصاد الجولة الخامسة من دوري نايل

انتهت أول أمس الإثنين، منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل، والتي جاءت نتائجها طبيعة جدا، باستثناء مباراة الزمالك وإنبي.

وشهدت الجولة الخامسة، استمرار غياب الأهلي عن الساحة المحلية، بسبب ارتباطاته القارية ومواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المصيرية، في نصف نهائي الدوري الإفريقي، اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي “ملعب الرعب”.

وحملت الجولة الخامسة بدوري نايل، العديد من الظواهر، نستعرضها لكم في السطور التالية..

المصري يمنح بيراميدز القمة

منح المصري نظيره بيراميدز، قمة دوري نايل برصيد 13 نقطة، بعد نجح السماوي في إسقاط الفريق البورسعيدي بنتيجة 3/2.

مباراة بيراميدز والمصري

الزمالك يعود لعادته القديمة

عاد فريق الزمالك مجددا إلى عادته القديمة على الرغم من الاستقرار الإداري الذي ينعم به النادي حاليا، بعد فوز حسين لبيب وقائمته بانتخابات مجلس الإدارة التي أقيمت مؤخرا، إلا أن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كان لهما رأي أخر، بعد السقوط في حقول إنبي البترولي بهدفين مقابل هدف، وهو ما أدى إلى توقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط في المركز الخامس، ترك قمة الدوري مبكرا للرباعي بيراميدز برصيد 13 نقطة، يليه فيوتشر 12 نقطة، وزد والمصري 9 نقاط لكلا منهما.

الزمالك يسقط في حقول إنبي

فاسيليو باي باي.. ونجم الزمالك يخلفه

بسبب تذيل فريق البنك الأهلي، قاع جدول ترتيب دوري نايل بلا أي رصيد من النقاط حتى الآن، عقب الهزيمة في الجولات الخامسة الماضية، قرر مسئولو نادي البنك، إقالة المدرب اليوناني بابا فاسيليو من منصبه وتكليف طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق بالمسئولية خلفا له، عقب ريمونتادا مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

باي باي فاسيليو

مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري نايل (2023/2024)

الجمعة 3/11/2023

سموحة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية)، دربي الإسكندرية.

الزمالك & زد.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

سيراميكا كليوباترا & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 4/11/2023

الجونة & الداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد خالد بشارة).

المقاولون العرب & الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر)، تؤجل المباراة في حالة صعود الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي.

بلدية المحلة & فاركو.. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

الأحد 5/11/2023

الإسماعيلي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد الإسماعيلية).

المصري البورسعيدي & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

مودرن فيوتشر & إنبي.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).