دوري نايل|أحمد أمين أوفا رجل مباراة الزمالك وإنبي

حصد أحمد أمين أوفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، جائزة رجل مباراة فريقه البترولي أمام الزمالك التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من دوري نايل.

وفاز فريق إنبي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب.

وارتفع رصيد الفريق البترولي عند 7 نقاط في المركز السادس بينما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وتألق أوفا في المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح إنبي وهو هدف الانتصار لصالح الفريق البترولي في شباك الزمالك.

اقرأ أيضا.. إنبى يواصل تعطيل الزمالك ويحقق فوزًا ثمينًا فى دورى نايل

الزمالك يتلقى خسارته الأولى في دوري نايل

فرط فريق الزمالك في احتلال المركز الثاني بدوري نايل لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب تلقيه خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 1 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت فوز بيراميدز على المصري 3 / 2.

وكان إنبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق زياد كمال في الدقيقة 22 ولكن الزمالك تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 30 بركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، توالت المحاولات الهجومية للفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وبالفعل تمكن إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق أحمد أمين أوفه.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس، فيما فرط الزمالك في الانقضاض على المركز الثاني، بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الرابع.

وأصبح هذا الانتصار هو الثاني على التوالي وبشكل عام لفريق إنبي في الدوري هذا الموسم حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للزمالك في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا.