صلاح يطارد هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية بجانب الجماهير المصرية، في ظل المنافسة القوية بين محمد صلاح وإيرلينج هالاند.

ويتنافس نجمنا المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعد تألق الثنائي رفقة أنديتهما منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر، على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 11 هدفًا.

2- محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف.

3- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف.

4- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد): 7 أهداف.

5- ألكساندر إيساك (نيوكاسل يونايتد): 6 أهداف.

6- جارود بوين (وست هام يونايتد): 6 أهداف.

7- هوانج هى تشان (وولفرهامبتون): 6 أهداف.

8- براين مبيمو (برينتفورد): 6 أهداف.

9- أولي واتكينز (أستون فيلا): 5 أهداف.

10- إيدي نيكتاه (أرسنال): 5 أهداف.

11- دوجلاس لويز (أستون فيلا): 5 أهداف.

12- إيفان فيرجسون (برايتون): 5 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الأسبوع العاشر

محمد صلاح يطارد هالاند على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويتصدر إيرلينج هالاند قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، خلال مشاركته في 10 مباريات مع مانشستر سيتي حتى الآن في الموسم الجاري 2023-2024.

يأتي ذلك بعدما تألق هالاند مع مانشستر سيتي، وسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد في "ديربي العاصمة مانشستر"، التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، وانتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

بينما يتواجد محمد صلاح في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف.

وسجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة أيضًا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتساوى محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام، الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 8 أهداف أيضًا.

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