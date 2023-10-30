أسسها صحفيان وميسي معشوقها.. كل ماتريد معرفته عن جائزة الكرة الذهبية

ينظم اليوم الإثنين، حفل اختيار الفائزين بجوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم، والتي يعتبر أهمها جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي يتنافس عليها محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

وينطلق الحفل في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح دو شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته، وهو إنجاز لم يسبقه له أي لاعب مصري أو عربي.



كل ما تريد معرفته عن جائزة الكرة الذهبية

الكرة الذهبية هي جائزة سنوية تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ عام 1956، وأسسها الكاتبان الرياضيان جابرييل هانوت وجاك فيران، وكانت في البداية تمنح للاعبين الأوروبيين قبل أن يتم توسيع نطاقها في عام 1995 لتشمل للاعبين من ذوي كافة الأصول والناشطين في الدوريات الأوروبية، وفي عام 2007 أصبح من حق جميع اللاعبين المنافسة عليها، كما بات من حق المدربين وقادة المنتخبات التصويت في الجائزة.



وكان الإنجليزي ستانلي ماثيو، هو الفائز الأول بجائزة الكرة الذهبية

اندمجت جائزة الكرة الذهبية مع جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لمدة 5 سنوات بين عامي 2010، و2015 تحت اسم جائزة فيفا بالون دور قبل أن تنفصل الجائزتين ويطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

في عام 2022 عدلّت فرانس فوتبول القواعد الخاصة بجائزة الكرة الذهبية إذ أصبحت تمنح بناءً على المستوى في موسم رياضي وليس عام تقويمي، كما قررت أن يمنح حق التصويت للدول الموجودة في تصنيف أفضل 100 منتخب في العالم.



كيف يتم اختيار المرشحين لجائزة الكرة الذهبية؟

القائمة الأولية التي تضم 30 لاعبًا يتم اختيارها عن طريق طاقم التحرير في مجلة فرانس فوتبول، وبعد اختيارهم يتم تشكيل لجنة من صحفيين يمثلون اتحادات كرة القدم، ويطلب منهم التصويت للاعبين الأكثر استحقاقًا للكرة الذهبية بالترتيب أول وثاني وثالث.



يتم اختيار 100 صحفي من مختلف الدول للمشاركة في التصويت على جائزة الكرة الذهبية.

وبعد اختيار اللجنة يختارون أفضل 5 لاعبين ثم يصنفون المرشحين في القائمة على أساس الجدارة بشكل تنازلي.



آلية اختيار الفائز بالكرة الذهبية

وضعت مجلة "فرانس فوتبول"، لوائح يتم اتباعها لاختيار وتصنيف اللاعبين الأفضل، وهي كالآتي:

1- الأداء الفردي والجماعي خلال العالم.

2- طراز اللاعب "الموهبة واللعب النظيف".

3- الحكم على مجمل مسيرته.

بعد أن يختار كل من أعضاء لجنة التحكيم أفضل 5 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية، يتم حساب النقاط بأكملها واللاعب الذي يحصد أكبر عدد من النقاط يحصل على الجائزة.



في حالة التعادل بين لاعبين في المركز الأول يتم اللجوء لعدد المرات التي تم التصويت لهم في المركز الأول، وإذ استمر التعادل فإن كسر التعادل يكون عن طريق أرقام التصويت في المركز الثاني ثم في المركز الثالث، وفي حالة استمرار التعادل فإنه يتم تنظيم اقتراع جديد لاختيار الفائز بالجائزة، وإذا لم يتم حسم الفائز بعد كل هذا يتم استدعاء مدير مجلة فرانس فوتبول كرئيس للجنة ليتخذ القرار الحاسم.

يحصل اللاعب على 6 نقاط في حالة التصويت له في المركز الأول، و4 في المركز الثاني و3 في المركز الثالث، ونقطتين في المركز الرابع، ونقطة في المركز الخامس.



أكثر الفائزين بالجائزة

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بـ7 مرات، وخلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بـ5 مرات.

كريستيانو رونالدو هو أكثر اللاعبين حصولًا على المركز الثاني في الكرة الذهبية في 6 مرات وخلفه ميسي في 5 مناسبات.

كما تمنح خلال الحفل ذاته جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر لأكثر مهاجم سجل أهدافًا في الموسم، بالإضافة إلى جائزة أفضل نادٍ في العالم، وجائزة أفضل لاعبة، والفريق الأفضل، وجائزة سقراط للأعمال الإنسانية