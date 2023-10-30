الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل ومؤسسة "طفرة للتنمية" تُطلِقان مشروع "مهنى 2030" لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن تعاون مع "مؤسسة طفرة  للتنمية "بإطلاق مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، ليستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين"، على أن تتراوح دوراتها التدريبية بين 3 و12 شهرًا، على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

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تأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلية والدولية

وقال بيان صحفي عن الوزارة، إن هذا التعاون المُشترك يأتي في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكًا رئيسًا في عمليات التنمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وجاء في البيان الصحفي، أنه في إطار رؤية وزارة العمل، وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل، تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح بين "3 و12 شهرا"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي: أعمال المساحة والإنشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد الخدمات الصحية، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، والتبريد والتكييف، والصناعات الغذائية، والهندسة الإلكترونية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية.

وبحسب البيان يهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس"، ما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، وباستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحًا أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين، والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلًا على شهادات: "محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".

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وأشار البيان إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين، حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على اعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها، كذلك إضافته على الموقع الإلكتروني للمشروع، أما المدرب فسيتم اعتماده ليُصبح مُدربا مُعتمدا من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الإلكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب فسيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.. ودعت "الوزارة" ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي: https://mehany.tafra-eg.org/
..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم:01029298829

وزارة العمل مؤسسة طفرة للتنمية القطاع الخاص برامج تدريب مهنى سوق العمل

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