الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب مجانى لشباب أسوان على مهن "الطاقة الشمسية"

تدريب مجاني لشباب
تدريب مجاني لشباب أسوان

أعلنت وزارة العمل  عن بدء مديرية العمل بمحافظة أسوان فعاليات البرنامج التدريبي المجاني في مجال الطاقة الشمسية، ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المشتركة، بمركز التدريب المهني بالمحمودية، ومنها برنامج التدريب في مجال الطاقة الشمسية ومدته 25 يوما تدريبيا، تشمل التدريب على المهارات الحياتية إلى جانب جزء فني وهو "السولار باور"، ويهدف البرنامج لتخريج مساعد فني، وتركيب وصيانة الألواح الشمسية.

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يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف جهود تدريب الشباب على مهن المستقبل، والمستحدثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة في تقديم برامج تدريبية على تلك المهن لتأهيل الشباب وفق أحدث برامج وأساليب التدريب العالمية، وبالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

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مديرية العمل بمحافظة أسوان 

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريرٍ للوزارة، أنه جرى البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفق منهج تدريبي يشمل التدريب على مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية، مع تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب، حيث تشمل مميزات التدريب: الحصول على شهادة معتمدة بإﺗمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، يُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجانًا، مع إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 16 عقد عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة. 

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسوان الطاقة الشمسية برنامج الأغذية العالمي وزير العمل حسن شحاتة التنمية المستدامة

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