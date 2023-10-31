الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي 2023/2024

الأهلي وصنداونز
الأهلي وصنداونز

تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة والإفريقية بصفة خاصة، مواعيد منافسات إياب الدور نصف نهائي من بطولة الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسخته الأولى تاريخيا.

ويأتي ذلك، بسبب مشاركة الأهلي  في المسابقة القارية، لأول مرة في تاريخه، وهو ما أعطى للبطولة القارية، قيمة تسويقية فنية كبيرة جدا.

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي دوري السوبر ليج الإفريقي

وتبدأ منافسات إياب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي، غدا الأربعاء، في تمام الخامسة مساء، عندما يحل الوداد المغربي ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أما في تمام الثامنة مساء يستضيف الأهلي نظيره صنداونز الجنوب إفريقي، على ستاد القاهرة الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراتي الذهاب بين الوداد و الترجي وصن داونز والأهلي، قد انتهت لصالح بطل المغرب وجنوب إفريقيا بهدف نظيف لكلا منهما.

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موعد نهائي الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا

ويلتقي الفائز من مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، مع الفائز من المواجهة الأخرى، والتي تجمع بين الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية من بطولة السوبر ليج "الدوري الإفريقي".

وتقام مواجهة الذهاب من المسابقة القارية، في نسختها الأولى تاريخيا يوم 5 نوفمبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.

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