جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الخامسة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الخامسة والتي انطلقت مساء يوم الجمعة الماضية واختتمت مساء الإثنين، حيث شهد هذا الاسبوع مفاجآت كبيرة، كان أبرزها هزيمة فريق نادي الزمالك الأولى في الموسم الحالي على يد فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما يواصل فريق بيراميدز انتصاراته ليتصدر جدول ترتيب الدوري بعد خمس جولات ب 13 نقطة بينما الأهلي لم يخوض إلا جولتين فقط بعد أن تأجلت مبارياته لمشاركته في البطولات القارية.

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 بيراميدز 5 4 1 0 8 4 4 13 2 فيوتشر 5 4 0 1 8 3 5 12 3 زد 5 2 3 0 9 7 2 9 4 المصري 5 3 0 2 7 8 -1 9 5 الزمالك 5 2 2 1 11 7 4 8 6 اتحاد السكندري 5 2 2 1 9 9 0 8 7 سموحة 5 2 2 1 7 8 -1 8 8 إنبي 5 2 1 2 5 4 1 7 9 طلائع الجيش 5 2 1 2 3 3 0 7 10 الأهلي 2 2 0 0 7 1 6 6 11 بلدية المحلة 4 1 2 1 7 7 0 5 12 الجونة 4 1 2 1 4 4 0 5 13 كليوباترا 4 1 1 2 6 4 2 4 14 الإسماعيلي 5 1 1 3 4 6 -2 4 15 فاركو 5 1 1 3 3 6 -3 4 16 الداخلية 5 1 1 3 3 9 -6 4 17 مقاولون العرب 5 0 2 3 7 11 -4 2 18 البنك الأهلي 5 0 0 5 3 10 -7 0

الزمالك يحل في المركز الخامس

أما نادي الزمالك فقد خاض خمس جولات هذا الموسم استطاع أن يحصد منهم 8 نقاط فقط حيث فاز مباراتين وتعادل مثلهما وتلقى هزيمة وحيدة ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.