الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الخامسة

الدورى المصرى
الدورى المصرى

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الخامسة والتي انطلقت مساء يوم الجمعة الماضية واختتمت مساء الإثنين، حيث شهد هذا الاسبوع مفاجآت كبيرة، كان أبرزها هزيمة فريق نادي الزمالك الأولى في الموسم الحالي على يد فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما يواصل فريق بيراميدز انتصاراته ليتصدر جدول ترتيب الدوري بعد خمس جولات ب 13 نقطة بينما الأهلي لم يخوض إلا جولتين فقط بعد أن تأجلت مبارياته لمشاركته في البطولات القارية.

 

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1بيراميدز541084413
2فيوتشر540183512
3زد52309729
4المصري530278-19
5الزمالك522111748
6اتحاد السكندري52219908
7سموحة522178-18
8إنبي52125417
9طلائع الجيش52123307
10الأهلي22007166
11بلدية المحلة41217705
12الجونة41214405
13كليوباترا41126424
14الإسماعيلي511346-24
15فاركو511336-34
16الداخلية511339-64
17مقاولون العرب5023711-42
18البنك الأهلي5005310-70

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الزمالك يحل في المركز الخامس

أما نادي الزمالك فقد خاض خمس جولات هذا الموسم استطاع أن يحصد منهم 8 نقاط فقط حيث فاز مباراتين وتعادل مثلهما وتلقى هزيمة وحيدة ليحل في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الدورى المصرى ترتيب الدورى المصرى الجولة الخامسة أبرزها هزيمة

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