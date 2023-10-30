"الدستور" تكشف قرارات مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاجتماع الأول

أسفر اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة كابتن حسين لبيب، عن العديد من القرارات وإسناد لكل عضو الملفات التي يعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك علي النحو التالي:

تعيين هشام نصر نائب رئيس النادي لمنصب المدير التنفيذي لشئون النادي الخارجية، بشكل مؤقت، وبالتحديد لمدة 3 أشهر لحين لتعيين مدير تنفيذى جديد، وتخصيص حسن موسي مدير تنفيذي لقطاع الأمن والأعضاء.

تكليف أحمد سليمان ويعاونه حسين السيد، عضو المجلس بملف كرة القدم، خاصة الفريق الأول من حيث الصفقات والتعاقدات الجديدة وتجديد عقود اللاعبين.

تكليف الكابتن طارق السعيد مشرف علي كرة السلة، والكابتن حسن يسري مشرف علي كرة اليد، الكابتن احمد مصطفي مشرف علي الكرة الطائرة.

تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثًا رسميا للنادي خلال الفترة المقبلة.

كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة زد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة؛ استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك وفريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم.

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني، وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق، بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني، وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

وفي سياق متصل خاض محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية؛ استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي نفس الوقت ‏أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم.

وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

وخضع اللاعب لأشعة بعد المباراة للاطمئنان على حجم اصابته، وأكد الدكتور محمد أسامة أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.