الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يكلف هشام نصر بأعمال المدير التنفيذي للشؤون الخارجية

هشام نصر
هشام نصر

كلف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، هشام نصر، نائب رئيس النادي بمنصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للشئون الخارجية مؤقت لمدة 3 شهور.

كما تم اختيار اللواء حسن موسى، كمدير تنفيذي لقطاع الأمن والأعضاء، والمستشار هشام إبراهيم مستشار لمجلس الإدارة مع تعيين المستشار سيد عزت مستشاراً لرئيس النادي .

وتواجد في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الزمالك واستغرق الاجتماع 4 ساعات تقريبا.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة واتخاذ قرارات فورية يأتي على رأسها تعيين أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك.

كواليس تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة زد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وقاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك و فريدي هيرناندو وأحمد مجدي المدربين المساعدين مران الفريق اليوم .

وتم تقسيم المران لجزء بدني، إضافة إلى جانب فني،  وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

وشهدت التدريبات الجماعية انتظام عمرو السيسي لاعب وسط الفريق،  بعدما خاض تدريبات خلال الفترة الماضية في صالة الجيمانيزيوم، وفقا لقرار الجهاز الفني

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد.

في السياق، خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجيمانيزيوم؛ بالإضافة إلى تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم.

جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في نفس الوقت، ‏أدى مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش مران اليوم.

وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.  

وخضع اللاعب لأشعة بعد المباراة للاطمئنان على حجم اصابته، وأكد الدكتور محمد أسامة على أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

هشام نصر المدير التنفيذي لنادى الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك حسن موسى حسين لبيب

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