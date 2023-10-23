جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد انتهاء الجولة الرابعة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الرابعة أمس والتي شهدت فوز فريق بيراميدز على نظيره فريق فيوتشر بهدف نظيف وكذلك أيضا فوز فاركو على الاسماعيلي بنفس النتيجة وتعادل نادي المقاولون العرب ونادي زد بنتيجه ثلاثه اهداف لكل فريق وبتاجيل مباراة الأهلي تصدره بيراميدز ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت.

ترتيب الدوري المصري 2023

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيراميدز 4 3 1 0 5 2 +3 10 2 فيوتشر 4 3 0 1 6 2 +4 9 3 المصري 4 3 0 1 5 5 0 9 4 الزمالك 4 2 2 0 8 5 +3 8 5 زد 4 2 3 0 8 6 +2 8 6 سموحة 4 2 1 1 6 5 +1 7 7 الأهلي 2 2 0 0 7 1 +6 6 8 بلدية المحلة 4 1 2 1 7 7 0 5 9 الاتحاد 4 1 2 1 5 6 -1 5 10 سيراميكا كليوباترا 3 1 1 1 6 3 +3 4 11 إنبي 4 1 1 2 2 1 +1 4 12 طلائع الجيش 4 1 1 2 2 3 -1 4 13 فاركو 4 1 1 2 3 5 -2 4 14 الإسماعيلي 4 1 0 3 4 6 -2 3 14 الداخلية 4 1 0 3 3 9 -6 3 15 الجونة 3 0 2 1 3 4 -1 2 16 المقاولون العرب 4 0 2 2 5 8 -3 2 18 البنك الأهلي 4 0 1 3 2 7 -5 0

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بيراميد يتصدر ترتيب ترتيب الدوري المصري 2023 بعد الجولة الرابعة

واحرز فريق نادي بيراميدز 10 نقاط في رصيده من اربع مواجهات مكنته لأن يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري فيما يأتي فريق فيوتشر في الوصافة برصيد 9 نقاط والمصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد تسع نقاط أيضا.