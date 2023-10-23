الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد انتهاء الجولة الرابعة

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الرابعة أمس والتي شهدت فوز فريق بيراميدز على نظيره فريق فيوتشر بهدف نظيف وكذلك أيضا فوز فاركو على الاسماعيلي بنفس النتيجة وتعادل نادي المقاولون العرب ونادي زد بنتيجه ثلاثه اهداف لكل فريق وبتاجيل مباراة الأهلي تصدره بيراميدز ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت.

ترتيب الدوري المصري 2023

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بيراميدز431052+310
2فيوتشر430162+49
3المصري43015509
4الزمالك422085+38
5زد423086+28
6سموحة421165+17
7الأهلي220071+66
8بلدية المحلة41217705
9الاتحاد412156-15
10سيراميكا كليوباترا311163+34
11إنبي411221+14
12طلائع الجيش411223-14
13فاركو411235-24
14الإسماعيلي410346-23
14الداخلية410339-63
15الجونة302134-12
16المقاولون العرب402258-32
18البنك الأهلي401327-50

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بيراميد يتصدر ترتيب ترتيب الدوري المصري 2023 بعد الجولة الرابعة

واحرز فريق نادي بيراميدز 10 نقاط في رصيده من اربع مواجهات مكنته لأن يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري فيما يأتي فريق فيوتشر في الوصافة برصيد 9 نقاط والمصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد تسع نقاط أيضا.

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