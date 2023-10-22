دورى نايل.. موعد مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى المصرى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا كبيرا على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل.

وسيكون الزمالك على موعد مع مواجهة نظيره إنبي في المباراة المقبلة ببطولة دوري نايل.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي على ملعب "المقاولون العرب" ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في دوري نايل

يلتقي الزمالك مع إنبي في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مباريات دوري نايل موسم 2023-2024 ومن بينها مباراة الزمالك وإنبي في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

الزمالك يسحق سموحة بخماسية

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفه سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل،

سجل خماسية الزمالك كلا من: مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 81 و91.

وجاء هدف سموحة الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.

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