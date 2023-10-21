السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يكشف سبب استبعاد عمرو السيسى من مباريات الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

أكد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة وحقق فوزًا مستحقًا على سموحة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

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أوسوريو: أوباما مثل بيركامب

قال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما تصبح الكرة بحوزتنا نلعب بشكل أفضل وتمكنا من سحب سموحة إلى عمق الملعب واعتمدنا في اللعب على الأطراف".

وأضاف: "محمد أشرف ونبيل عماد كان لهما دور كبير في الزيادة العددية مع الخط الخلفي في الحالة الدفاعية".

وأكمل حديثه: "جميع الأهداف التي سجلناها اليوم من لعب مفتوح وليس من كرات ثابتة، وهذا واضح للجميع لكوننا نلعب كرة قدم هجومية ونحن قادرون على التسجيل في أي وقت".

وتابع: "من مكاسب مباراة اليوم أننا تحكمنا في المباراة وحققنا فوزًا مستحقًا".

وأثنى أوسوريو على يوسف أوباما حيث قال "أوباما مثل دينيس بيركامب لاعب أرسنال السابق، قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".

وكشف عن السر وراء غياب عمرو السيسي حيث قال "استبعدته من القائمة لأسباب داخلية في الفريق وأرحب به حال التزامه في التدريبات".

وواصل حديثه: "نواصل التحسن والتطور لكن ما زالت هناك مشاكل بالمساحات في الخط الخلفي ونعمل بشكل مستمر ونقوم بتحفيظ اللاعبين بشكل مستمر حتى لا نفقد الكرة ولا نتعرض للخطورة".

وأتم تصريحاته: "شيكابالا مهم جدًا للفريق ولا بد أن نحافظ عليه لأن عمره 37 عامًا، لست ساحرًا على أن يبقى شيكابالا في الملعب حتى يسجل هدفًا، لكنه ظهر بشكل رائع في المباراة، لذلك استمر في الملعب".

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