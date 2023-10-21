دورى نايل.. الزمالك يسحق سموحة بخماسية ويرتقى إلى المركز الثالث

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفه سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري نايل.

سجل خماسية الزمالك كل من، مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف سيف الجزيري وشيكابالا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 81 و91.

وجاء هدف سموحة الوحيد عن طريق فادي فريد في الدقيقة 67.

ارتفع رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سموحة عند 7 نقاط في المركز السادس.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد 3 دقائق فقط عن طريق مصطفى شلبي.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي بتسديدة من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها زيزو بلمسة بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

فريق سموحة حاول الاستفاقة بعد أن باغته الزمالك بتسجيل هدفين مبكرًا.

وشهدت الدقيقة 23 انفرادًا تامًا بالمرمى من حسام حسن أنهاه بتسديدة من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 41 تسديدة قوية من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات سموحة.

في الدقيقة 44 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب سموحة عمر قلاوة داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة من أحمد سيد زيزو ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين وصلت إلى مصطفى شلبي المتمركز يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة بالكعب من شيكابالا وضعت أوباما في انفراد تام بالمرمى فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع، ثم سدد كرة بالكعب سكنت المرمى الخالي.

أحداث الشوط الثاني

تحسن أداء فريق سموحة مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 47 فرصة خطيرة لفريق سموحة بعد كرة عرضية من فادي فريد من جهة اليمين قابلها حسام حسن برأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد صبحي عن مرماه.

تسديدة من نبيل عماد لاعب الزمالك من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 56 أحمد سيد زيزو مر بشكل رائع من جهة اليسار، ثم مرر كرة عرضية أرضية أبعدها الحارس هاني سليمان قبل أن تمر وتشكل خطورة.

في الدقيقة 62 نفذت الركنية بعرضية من إسلام جابر إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فادي فريد برأسية ضعيفة وصلت سهلة للحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 67 سجل سموحة الهدف الأول بعد كرة عرضية من محمود وحيد من جهة اليسار قابلها فادي فريد برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

فاصل من المراوغات من شيكابالا لاعب الزمالك على حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية أمسك الهاني سليمان من منتصف مرماه.

في الدقيقة 76 تسديدة من حسام حسن لاعب سموحة من يمين منطقة الجزاء ولكنها ضاعت في الشباك الخارجية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 81 سجل سيف الجزيري الهدف الرابع بعد تسديدة ساقطة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ردت من العارضة فتابعها سيف الجزيري بلمسة من داخل منطقة الــ6 ياردات سكنت المرمى.

وسجل الزمالك الهدف الخامس في الدقيقة 91، تسديدة من شيكابالا من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.