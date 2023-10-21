السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. الزمالك يمطر شباك سموحة بثلاثية فى الشوط الأول

لاعبو الزمالك يحتفلون
لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف زيزو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام سموحة في الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل بالتقدم بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

اقرأ أيضًا.. دوري نايل.. زيزو يسجل ثاني أهداف الزمالك في شباك سموحة

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد 3 دقائق فقط عن طريق مصطفى شلبي.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي بتسديدة من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها زيزو بلمسة بالركبة من على حدود منطقة الــ6 ياردات سكنت يسار المرمى.

فريق سموحة حاول الاستفاقة بعد أن باغته الزمالك بتسجيل هدفين مبكرًا.

وشهدت الدقيقة 23 انفرادًا تامًا بالمرمى من حسام حسن أنهاه بتسديدة من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 41 تسديدة قوية من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات سموحة.

في الدقيقة 44 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب سموحة عمر قلاوة داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة من أحمد سيد زيزو ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين وصلت إلى مصطفى شلبي المتمركز يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة بالكعب من شيكابالا وضعت أوباما في انفراد تام بالمرمى، فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع، ثم سدد كرة بالكعب سكنت المرمى الخالي.

الزمالك سموحة مباراة الزمالك وسموحة الدورى المصرى موسم 2023

مواد متعلقة

دوري نايل.. زيزو يسجل ثاني أهداف الزمالك في شباك سموحة

دوري نايل.. مصطفى شلبي يمنح الزمالك التقدم على سموحة

شيكابالا وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام سموحة فى الدورى

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان