دورى نايل.. الزمالك يمطر شباك سموحة بثلاثية فى الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام سموحة في الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل بالتقدم بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 ويوسف أوباما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

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أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بقوة وتقدم بعد 3 دقائق فقط عن طريق مصطفى شلبي.

وجاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين قابلها مصطفى شلبي بتسديدة من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي من جهة اليسار قابلها زيزو بلمسة بالركبة من على حدود منطقة الــ6 ياردات سكنت يسار المرمى.

فريق سموحة حاول الاستفاقة بعد أن باغته الزمالك بتسجيل هدفين مبكرًا.

وشهدت الدقيقة 23 انفرادًا تامًا بالمرمى من حسام حسن أنهاه بتسديدة من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 41 تسديدة قوية من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات سموحة.

في الدقيقة 44 بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء بداعي لمسة يد على لاعب سموحة عمر قلاوة داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة من أحمد سيد زيزو ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، كرة عرضية من عمر جابر من جهة اليمين وصلت إلى مصطفى شلبي المتمركز يسار منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وتمكن يوسف أوباما من تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة بالكعب من شيكابالا وضعت أوباما في انفراد تام بالمرمى، فراوغ الأخير الحارس بشكل رائع، ثم سدد كرة بالكعب سكنت المرمى الخالي.