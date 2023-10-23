الأهلى الأقرب للتأهل.. قراءة فى مباريات الدورى الإفريقى

أسدل الستار، مساء أمس الأحد، على مرحلة الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى.

الأهلي تمكن من انتزاع تعادل ثمين من مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ستاد "بنجامين ماكابا"، بدار السلام.

وفشل ممثل الكرة المصرية في تحقيق الفوز خارج ملعبه، ليكتفي بالتعادل مع الفريق التنزاني، بعد أن كان سيمبا متقدمًا بهدفين لهدف.

وعانى الأهلي من إهدار الفرص السهلة خلال اللقاء، سواء عن محمود عبدالمنعم "كهربا" وبيرسي تاو، والتي كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف.

وعلى الرغم من تهديد لاعبي الأهلي مرمى سيمبا بأكثر من فرصة محققة خلال مجريات المباراة، إلا أن إهدار الفرص والرعونة في إنهاء الهجمات تسبب في ضياع انتصار ثمين على الأهلي.

وأشار موقع "فوت موب" في استطلاع أجراه بناءً على توصية 9 آلاف شخص، إلى أن الأهلي هو صاحب الحظ الأكبر في العبور للدور نصف النهائي بنسبة توقع للفوز وصلت إلى 56%.

نتائج الجولة الأولى من مباريات الدورى الإفريقى

وحقق ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، فوزًا ثمينًا خارج الديار أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "11 نوفمبر" بالعاصمة لواندا.

صن داونز لم يقدم مستواه المعهود خلال الشوط الأول، الذي شهد سيطرة واستحواذ من جانب بيترو أتلتيكو الذي أضاع العديد من المحاولات الهجومية.

والشوط الثاني، تراجع الفريق الأنجولي بدنيًا، الأمر الذي سمح لصن داونز بامتلاك زمام الأمور والسيطرة على منطقة وسط الملعب، ليحسم اللقاء لصالحه بهدفين نظيفين.

وتغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما على ستاد بنجامين ماكابا بدار السلام.

وعلى الرغم من خوض مازيمبي، المباراة خارج أرضه بقرار من "كاف"، إلا أن الفريق الكونغولي قدم أداءً قويًا خلال المباراة، وهدد مرمى الترجي بعدة فرص محققة.

ولم يقدم الترجي الأداء المتوقع منه خلال المباراة، وفشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى مازيمبي.

وتمكن الوداد المغربي من اقتناص فوز ثمين خارج الديار على حساب مضيفه إنيمبا النيجيري، بهدف دون رد.

وظهر الوداد بشكل جيد إلى حد كبير، واستطاع السيطرة على أغلب مجريات اللعب خلال المباراة.

وبناءً على أداء الفرق المتنافسة في مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يعتبر الأهلي هو صاحب الحظ الأكبر في التأهل للدور نصف النهائي بعدما قدم أداءً مميزًا على المستوى الهجومي، رغم معاناته دفاعيًا، ويليه فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

أما مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي هي النتيجة المعلقة في البطولة حتى الآن، إذ إن الفوز الذي حققه مازيمبي غير مطمئن، لأن الانتصار جاء بهدف واحد فقط، وهو ما يحافظ على حظوظ الترجي في قلب الموازين والتأهل للدور المقبل من البطولة، وفي حالة تسجيل الفريق التونسي هدفًا مبكرًا في مباراة الإياب ستكون الحظوظ متساوية بين كلا الفريقين.

ورغم أن فريق الوداد البيضاوي انتصر على إنيمبا بنفس نتيجة مباراة مازيمبي والترجي، إلا أن فرص تأهله للدور المقبل من البطولة أكثر نسبيًا؛ نظرًا للفارق الفني بينه وبين لاعبي الفريق النيجيري، بالإضافة إلى أن مباراة الإياب ستلعب على ملعب مركب محمد الخامس، والذي يحتشد في مدرجاته جماهير الوداد وتؤازر فريقها حتى اللحظات الأخيرة.

مواعيد مباريات إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي

الأهلي X سيمبا.. الثلاثاء 24 أكتوبر، الخامسة مساءً.

صن داونز X بيترو أتلتيكو.. الثلاثاء 24 أكتوبر، الثامنة مساءً.

الترجي X مازيمبي.. الأربعاء 25 أكتوبر، السادسة مساءً.

الوداد X إنيمبا.. الأربعاء 25 أكتوبر، التاسعة مساءً.