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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك مع إنبي.. أبرز مواجهات الجولة الخامسة في الدوري

المقاولون العرب وزد
المقاولون العرب وزد

اختتمت أمس الأحد، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وشهدت أقيمت 3 مباريات، في غياب الأهلي نظرا لارتباطاته بمباريات دوري السوبر ليج الإفريقي، في نسخته الأولى تاريخيا.

ومع انتهاء منافسات هذه الجولة، أصبح البحث عن مواعيد الجولة التالية وتحديدا الخامسة، هو المتصدر لكافة محركات جوجل.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة بدوري نايل، اعتبارا من الجمعة المقبلة الموافق 27 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الاثنين 30 من الشهر ذاته، حيث تقام على مدار 4 أيام متواصلة.

ونرصد لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات الجولة الخامسة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

الجمعة 27 أكتوبر 2023

بيراميدز & المصري.. الرابعة مساءًا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

إنبي & الزمالك.. السابعة مساءًا (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 28 أكتوبر 2023

فاركو & الجونة.. الرابعة مساءًا (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

الاتحاد السكندري & المقاولون العرب.. السابعة مساءًا (ستاد الإسكندرية).

زد & سموحة.. السابعة مساءًا ( ستاد القاهرة الدولي).

الأحد 29 أكتوبر 2023

طلائع الجيش & سيراميكا كليوباترا.. الرابعة مساءًا ( ستاد جهاز الرياضة العسكري).

الاثنين 30 أكتوبر 2023

الداخلية & الإسماعيلي.. الرابعة مساءًا (ستاد السلام).

البنك الأهلي & مودرن فيوتشر.. السابعة مساءًا (ستاد القاهرة الدولي).

وتم تاجيل مواجهة الأهلي مع بلدية المحلة في الجولة الخامسة، لآجل غير مسمى، تحدده رابطة الأندية المحترفة في وقت لآحق.

نتائج الجولة الرابعة من دوري نايل (نسخة 2023/2024)

المصري 1 & طلائع الجيش 0

سيراميكا كليوباترا 4 & الداخلية 0

بلدية المحلة 2 & الاتحاد السكندري 2

الزمالك 5 & سموحة 1

إنبي 3 & البنك الأهلي 1

المقاولون العرب 3 & زد 3

الإسماعيلي 0 & فاركو 1

مودرن فيوتشر 0 & بيراميدز 1

وشهدت الجولة الرابعة، تأجيل مواجهة الأهلي مع الجونة، إلى وقت لآحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.

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