الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متحدث الزمالك: هناك تغييرات جذرية جديدة فى المنظومة الإعلامية وقناة النادى

أحمد سالم
أحمد سالم

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك  أن هناك تغييرات كبيرة ستشهدها المنظومة الإعلامية للنادي خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد سالم لـ برنامج "في المساء مع قصواء" بقناة سي بي سي أن المنظومة الإعلامية للنادي وقناة الزمالك سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "مجلس الزمالك يوجد به العديد من الكفاءات في مختلف المجالات والجميع يبحث عن حلول جذرية لكافة أزمات النادي".

وتابع: "اطمئن جماهير الزمالك المرحلة المقبلة سيكون الوضع مختلفا تماما ومجلس الإدارة الحالي جاهزا للنجاح في كافة المجالات.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب 5 قرارات فى اجتماعه الأول.

وجاءت قرارات مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب بعد اجتماعه مساء اليوم على النحو التالي:

تعيين الكابتن أحمد سليمان مشرفا علي الكرة ومعه الكابتن حسين السيد.
تعيين الكابتن طارق السعيد مشرفا علي كرة السلة.
اختيار الكابتن حسن يسري مشرفا علي كرة اليد.

اختيار الكابتن أحمد مصطفي مشرفا علي الكرة الطائرة.
تكليف الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي قائما بأعمال المدير التنفيذي لحين اختيار مدير تنفيذي.

أحمد سالم الزمالك مجلس الزمالك سالم للنادي حسين لبيب

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