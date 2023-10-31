الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وصن داونز.. المارد الأحمر بالزى التقليدى

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع الفني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز صباح اليوم؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

 وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وصلت مطار القاهرة صباح أمس قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

صن دوانز الاهلى الدوري الإفريقي ستاد القاهرة كولر

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