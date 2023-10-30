"الخطيب" يعود للقاهرة للمشاركة في حفل تأبين تيسير الهواري

عاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى القاهرة قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي الذي كان ينفذه بأحد مراكز التأهيل الكبرى في دبي وذلك للمشاركة في حفل تأبين الراحل تيسير الهواري، أحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء بالنادي والذي يقام في السابعة مساء اليوم بفرع الأهلي بالتجمع الخامس.

جاء هذا تقديرًا لمسيرة الراحل وعطائه للنادي على مدار سنوات طويلة، ظل خلالها داعمًا ومساندًا في كل المواقف، بل وكان نموذجًا في حبه وإخلاصه للأهلي، وإنكار ذاته ولقد شاءت الظروف الصحية للكابتن محمود الخطيب وتواجده في رحلة علاج بفرنسا، إبان وفاة الراحل، على أثرها لم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمان المرحوم تيسير الهواري إلى مأواه الأخير.

لذا حرص رئيس الأهلي على العودة للقاهرة للمشاركة في حفل التأبين والذي دعت إليه قيادات النادي وحكماؤه؛ تقديرًا لقيمة وقامة المرحوم تيسير الهواري وما قدمه للنادي.

مجلس إدارة الأهلي يدعو الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وجه الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 «اجتماع أول» ويوم السبت الموافق 18/11/2022 «اجتماع ثانِ» وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل2023/2024 .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

6- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

7- مقترح مبدئى لإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

8- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل زيادة مقابل الالتحاق للعضوية فرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة حتى 31/8/2023.

9- المقترح المقدم لتحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة للمقر الرئيسى والأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة بالمقر الرئيسى وفرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

10- اعتماد اللائحة المالية للاشتراكات السنوية لفرع النادى بالقاهرة الجديدة بعد تلافى الملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية.