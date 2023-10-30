"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

طلب محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على ملف كرة القدم بالنادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول احتواء أمام عاشور لاعب المارد الأحمر بعد توتر العلاقة بين الطرفين عقب التصريحات الإعلامية لمباراة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب تواصل مع كولر عن طريق خالد بيبو مدير الكرة وأخطروا المدير الفني بعدم الحديث إعلاميًا عن إمام عاشور لاعب الفريق بسبب تفسير الإعلام لحديثه بشكل خاطئ ويتسبب في تصدير أزمات للاعب ونشر إشاعات غير حقيقة فيما بعد.

وأضاف المصدر أن الضغوط التي تعرض لها أمام عاشور عبر السوشيال ميديا عقب تصريحات كولر جعلت الخطيب يتدخل سريعا لإنهاء الأمر قبل أن تتفاقم الأزمة ويتكرر صدام المدير الفني مع أحمد عبدالقادر والذي تمسك بالرحيل في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلي أن كولر أكد لرئيس الأهلي أنه يثق في إمكانيات أمام عاشور والتزامه داخل وخارج المستطيل الأخضر وعلاقته جيدة مع زملائه وأن تصريحاته كانت للرد علي الإعلام.

كولر يستفسر من طبيب الأهلي عن برنامج أمام عاشور

من جانبه استفسر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى من الدكتور أحمد جاب الله رئبس الجهاز الطبي للأهلي عن أخر البرنامج التأهيلى الخاص بإمام عاشور لاعب الفريق الذى تخلف عن السفر مع بعثة الاهلى إلى جنوب إفريقيا لماجهة فريق صن داونز فى ذهاب نصف نهائى بطولة الدورى الإفريقى لكرة القدم.

وطلب كولر من رئيس الجهاز الطبي أن تجهيز اللاعب لمواجهة الإياب أمام صن دوانز بعد شكوي أمام عاشور من التهابات خفيفة ورشح فى الكاحل فضل معها الجهاز الطبى بقائه فى القاهرة لاستكمال البرنامج العلاجى وتجهيزه لمباراة العودة أمام صن داونز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل علي ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر بهدف نظيف أمام صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز مساء الأربعاء المقبل في مباراة العودة التي تقام على استاد القاهرة.