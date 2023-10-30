الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

رضا سليم سيكون له
رضا سليم سيكون له دور مهم أمام صن داانز

لا صوت داخل القلعة الحمراء يعلو فوق صوت مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

تغيير طريقة اللعب أو عودة إمام عاشور

الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي ومواجهة الفائز من الترجي التونسي والوداد المغربي، ولكى يحقق الأهلي الهدف من المباراة أمام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، خياران، الأول تغيير طريقة اللعب من 4- 3 -2 -1 إلى 4- 4- 1- 1 والدفع بحسين الشحات في الجانب الأيمن، والمغربي رضا سليم في الجانب الأيسر، والجنوب إفريقي بيرسي تاو في مركز 10 خلف محمود كهربا رأس الحربة المتقدم.

وجود حسين الشحات ورضا سليم بجوار خطي الملعب سيجبر صن داونز على الدفاع بعرض الملعب، وهي مهمة صعبة على أى فريق باستاد القاهرة، وسيؤدي لوجود ثغرات في عمق خطي الوسط والدفاع يمكن استغلالها عن طريق بيرسي تاو ومحمود كهربا وانطلاقات المالي أليو ديانج.

وإذا أصر كولر على اللعب بطريقة 4- 3- 2- 1 سيكون من الأفضل الدفع بإمام عاشور على حساب حسين الشحات في وسط الملعب، على أن يشغل بيرسي تاو الجانب الأيمن ويتواجد رضا سليم في الجانب الأيسر لتحقيق الهدف، وهو إجبار صن داونز على الدفاع بعرض الملعب كله، وفي هذه الحالة سيكون دور إمام عاشور هو الاختراق من العمق واستغلال مهارته في التسديد من خارج منطقة الجزاء.

إمام عاشور يملك القدرة على تبادل مركزه مع بيرسي تاو ورضا سليم، أى أنه يمكنه اللعب في الجناح الأيمن وانضمام بيرسى تاو لقلب الهجوم، ونفس الدور يمكن أن يؤديه إمام عاشور بتبادل المراكز مع رضا سليم في الجانب الأيسر، كما أن إمام عاشور يجيد الاختراق في عمق الدفاع والقيام بدور المهاجم الثاني.

في قلب وسط الأهلي لا خلاف على وجود مروان عطية وأليو ديانج، لأنهما يستطيعان ومعهما رباعي الخط الهجومي تنفيذ الضغط المبكر على لاعبى صن داونز، وحرمانهم من التحضير للهجمات بالطريقة التي اعتادوا عليها، والتي فشل كولر في التعادل معها خلال مباراة الذهاب التي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن 

بعد المستوى الذي ظهر به أكرم توفيق، الذي شارك في الدقيقة 69 بمباراة الذهاب في بريتوريا، يجب على كولر أن يدفع به في مباراة الأربعاء المقبل، لأنه لاعب مقاتل، وهى النوعية التي تحتاج إليها مثل هذه المباريات، كما أنه يجيد غلق الجبهة اليمنى الدفاعية للأهلي، وعند انطلاق علي معلول الظهير الأيسر للمشاركة في الهجمات يمكن أن يتحول أكرم توفيق كمدافع ثالث مع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم لمواجهة الهجمات المرتدة لفريق صن داونز.

الأهلي يجب أن يتحرك كوحدة واحدة دفاعًا وهجومًا، ويجب أن يكون رباعي الدفاع على مسافة قريبة من ثلاثي الوسط، لحرمان لاعبي صن داونز من المساحات التي يجيدون اللعب فيها، خاصة أن صن داونز لا يلجأ للكرات الطولية العالية.

الدوري الإفريقي الاهلى صن داونز السويسري مارسيل كولر إمام عاشور

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