الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستعد دون راحة لمواجهة صن دوانز فى إياب الدورى الإفريقى

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، دون راحة، وذلك بعد الخسارة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، عصر أمس الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويخوض المارد الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب القاهرة الدولي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، وصلت مطار القاهرة قادمة من جنوب إفريقيا، بعد انتهاء مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.
واشتملت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود، ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.
وأشار مارسيل كولر، إلى أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز، خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

كولر: سنبذل أقصى جهد لحسم الصعود أمام صن داونز في القاهرة


وأضاف المدير الفني، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب: قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.
وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة: لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.
واختتم المدير الفني تصريحاته، بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر أمس، على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

هذا ويواجه الأهلي فريق صن داونز مساء الأربعاء المقبل، في مباراة العودة التي تقام على ستاد القاهرة.

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