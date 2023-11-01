مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الدوري الإفريقي والكؤوس والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد بورنموث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

- مباراة الترجي التونسي ضد الوداد المغربي في الدوري الإفريقي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الأهلي ضد صن داونز في الدوري الإفريقي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة وست هام يونايتد ضد أرسنال: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة بورنموث ضد ليفربول: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة تشيلسي ضد بلاكبيرن روفرز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 10.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

- مباراة بروسيا دورتموند ضد هوفنهايم: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة ساربروكين ضد بايرن ميونخ: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة فيكتوريا كولن ضد آينتراخت فرانكفورت: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.