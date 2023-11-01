الأهلى يتحدى صن داونز لحجز تذكرة نهائى الدورى الإفريقى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة ومصيرية بإياب نصف النهائي للدوري الإفريقي، على ستاد القاهرة وسط حضور 50 ألف مشجع.

وخسر المارد الأحمر في جنوب إفريقيا بهدف نظيف عن طريق توبوهو موكوينا بعد تسديدة صاروخية جاءت على يسار محمد الشناوي في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوفتس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، وهو ما يمنحه الأمل للعودة والفوز والوصول لأول نهائي في البطولة الجديدة.

ويملك الأهلي في مباراة الإياب سيناريوهين من أجل التأهل للمباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي في لقاء اليوم السيناريو الأول هو الفوز بفارق هدفين فأكثر في مبارة الإياب بالقاهرة يجعل الأحمر يتفوق في مجموع المباراتين بفارق هدف فأكثر؛ ما يمنحه التأهل للمباراة النهائية.

السيناريو الثاني تفوق الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف على صن داونز يجعل النتيجة متعادلة بهدف لمثله في مجموع المباراتين، ما يجعل المباراة تتجه لضربات الترجيح التي يمكن أن تحسم التأهل لصالح الأحمر.

المتأهل من مواجهة الأهلي وصن داونز سوف يلعب ضد الفائز من الوداد والترجي في النهائي الإفريقي والمقرر له يومي 5 و11 نوفمبرالجاري.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة أكد خلالها أن الفريق أمامه 90 دقيقة لتحقيق حلم جماهيره في حجز تذكرة الصعود علي حساب صن دوانز وفك عقدة اللعب أمام المنافس.

وأكد "كولر" أن مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين، أو تكرار أي خطأ من الأخطاء الفردية التي تكررت في المباريات الأخيرة وعدم الانسجام بين الدفاع وحراسة المرمي.

وشدد السويسري، خلال حديثه على ضررة التأكيد على محمد الشناوي باستيبعاب الأخطاء التي وقع فيها، وأنه من أفضل الحراس في القارة الإفريقية، وعليه الحفاظ على تركيزه طوال المباراة، لأنه بوابة الصعود للمباراة النهائية.