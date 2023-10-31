الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إمام عاشور وكهربا يخوضان مران الأهلى بشكل طبيعى قبل مواجهة صن داونز

إمام عاشور
إمام عاشور

خاض الثنائي إمام عاشور وكهربا لاعبا الأهلي، مران الفريق الرئيسي منذ قليل استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي غدًا في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

كان الثنائي غابا عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة والذي انتهى بهدف نظيف لصالح النادي الجنوب إفريقي.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. 

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي. 

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

كان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.

 

إمام عاشور وكهربا كهربا إمام عاشور صن داونز الدوري الإفريقي

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

كيف تعامل “مبارك” مع المقترح الألمانى بتدويل معبر رفح؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"