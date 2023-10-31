الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نحو نهائي الدوري الإفريقي.. كيف يعبر الأهلي موقعة الإياب أمام صن داونز؟

الاهلي
الاهلي

يسعى الأهلي للعبور إلى نهائي الدوري الإفريقي في نسخته الأولى، عندما يستضيف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأربعاء في إياب نصف النهائي.

 

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الجنوب الإفريقي صن دوانز في الثامنة من مساء غد الأربعاء في إياب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي على استاد القاهرة وسط حضور 50 ألف مشجع.

 

وكان لقاء الذهاب في بريتوريا انتهى بهدف نظيف لصالح أصحاب الأرض صن داونز، حيث فشل الأحمر في تحقيق فوز جديد على الفريق الجنوب إفريقي خارج ملعبه للعام الثالث على التوالي.

 

الدستور” تستعرض في السطور التالية أبرز ما يجب فعله السويسري مارسيل كولر لتجاوز عقبة صن داونز.

 

الدفع بهذا الثلاثي ضروري

 

بعدما تأكد جاهزية كهربا وإمام عاشور، يجب على كولر البدأ أساسيًا بهذا الثنائي على حساب أفشة وصلاح محسن بجانب مشاركة أكرم توفيق بدلًا من محمد هاني.

 

وسيمثل عاشور إضافة هجومية قوية للأهلي بجانب عودة كهربا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

 

وبعدما شارك أكرم لأول مرة منذ غياب سيكون ضروري مشاركته بدلًا من هاني الذي كانت جبهته نقطة ضعف في لقاء الذهاب.

 

عدم استقبال هدف مبكر والتسجيل مبكرًا

 

يجب على لاعبي الأهلي الحذر من استقبال هدف مبكر في أول ربع ساعة أمام صن داونز الذي قد يفاجئ الأحمر بدخوله مهاجمًا في اللقاء منذ البداية لمحاولة تسجيله هدف وإرباك صفوف الأحمر.

 

وفي نفس الوقت سيكون تسجيل الأهلي هدف مكبر في أول ربع ساعة بداية رائعة، ليعيده للقاء من جديد ومحاولة تسجيل هدف آخر للعبور إلى النهائي.

 

الحذر من الركلات الحرة والركنيات

 

أبرز ما يميز النادي الجنوب إفريقي الركلات الحرة والركنيات، حيث يتكسف الفريق بشكل كبير في الاثنين مما يعطي الأولوية لكثافة عديدة داخل منطقة الخصم.

 

 

 

الاهلى الدوري الإفريقي ماميلودي صن داونز صن داونز بريتوريا

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