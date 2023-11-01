بعد الموافقة على 50 ألف مشجع.. الأهلى يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية

وجه مجلس إدارة النادي الأهل،ي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل القيادات الأمنية، على تلبية طلب النادي، بالموافقة على الحضور الجماهيري بسعة 50 ألف متفرج في مباراة الإياب للدور قبل النهائي للدوري الأفريقي.

وعبر مجلس إدارة الأهلي عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة، وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وناشد جماهير الأهلي الوفية التعاون مع كل القائمين على التنظيم كالعادة، حتى تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية.

وكانت إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أرسلت خطابا رسميا إلى الجهات المعنية تطلب فيه السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة صن داونز المقرر لها الثامنة من مساء الأربعاء فى إياب نصف نهائى بطولة الدورى الإفريقى.

وأجرى الدكتور سعد شلبى، المدير التنفيذى، اتصالا هاتفيا بوليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وكذلك بوزارة الرياضة لدعم طلب الأهلى أمام الجهات المعنية.

الدوري الأفريقي| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة صن داونز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي.

وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكان الفريق قد عاد أمس الأول من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.