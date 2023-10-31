عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم 2023.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب التي أُقيمت في جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.

وشهدت قائمة المارد الأحمر، عودة إمام عاشور بعد تعافيه تمامًا من الإصابة، إضافة لـ أحمد عبد القادر، كذلك تواجد محمود عبد المنعم كهربا بشكل طبيعي.

قائمة الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في الدوري الإفريقي

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة ماميلودي صن داونز في الدوري الإفريقي كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

واستبعد كولر اللاعبين الآتي أسمائهم لأسباب تتفاوت بين الإصابة وعدم الجاهزية وأسباب فنية:

حمزة علاء، محمود متولي، عمرو السولية، محمد الضاوي، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، كريم الدبيس، معتز محمد، محمد زعلوك

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة الأهلي وصن داونز، غدًا الأربعاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف متفرج.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قنوات ON TIME SPORTS 1، بي إن سبورتس القطرية المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة.