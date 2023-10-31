الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم نيدفيد: حضور الجماهير سيكون له العامل الأكبر فى تخطى صن داونز

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

أكد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي جاهزية الفريق لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي. 

وقال نيدفيد إن مباريات الحسم في أي بطولة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها، وإن جميع اللاعبين يعلمون جيدًا الدور المطلوب منهم، لافتًا إلى أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين. 

وشدد على ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على التأهل إلى نهائي البطولة، خلال مباراة الغد. 

واختتم كريم نيدفيد تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري في مباراة صن داونز غدًا دافع قوي للاعبين لتحقيق النتيجة التي تؤهل الأهلي إلى نهائي البطولة التي تقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.

الأحمر يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.

الأهلي وصن دوانز الاهلى الأهلي ضد صن داونز صن داونز الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

إمام عاشور وكهربا يخوضان مران الأهلى بشكل طبيعى قبل مواجهة صن داونز

نحو نهائي الدوري الإفريقي.. كيف يعبر الأهلي موقعة الإياب أمام صن داونز؟

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج بعد شفائهم

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"