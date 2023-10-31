كريم نيدفيد: حضور الجماهير سيكون له العامل الأكبر فى تخطى صن داونز

أكد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي جاهزية الفريق لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وقال نيدفيد إن مباريات الحسم في أي بطولة لا تحتاج إلى الكثير من الكلام عنها، وإن جميع اللاعبين يعلمون جيدًا الدور المطلوب منهم، لافتًا إلى أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز الشديد من جميع اللاعبين.

وشدد على ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على التأهل إلى نهائي البطولة، خلال مباراة الغد.

واختتم كريم نيدفيد تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري في مباراة صن داونز غدًا دافع قوي للاعبين لتحقيق النتيجة التي تؤهل الأهلي إلى نهائي البطولة التي تقام لأول مرة داخل قارة إفريقيا.

الأحمر يختتم استعداداته لمواجهة صن داونز

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم استعداداته لمباراة صن داونز المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش في حضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وتبعها إجراء عمليات الإحماء، فيما اشتمل المران على تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كان الفريق قد عاد بالأمس من جنوب إفريقيا بعد خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز على استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا.