الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"لا يوجد أمل".. فينجر يُعلق على هزيمة مانشستر يونايتد أمام السيتي

مانشستر يونايتد والسيتي
مانشستر يونايتد والسيتي

تحدث الأسطورة الفرنسي أرسين فينجر، المدرب الأسبق لفريق أرسنال، عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام السيتي في "ديربي العاصمة مانشستر" بالدوري الإنجليزي. 

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على غريمه وجاره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين لمانشستر سيتي، في الدقيقة 26 من ركلة جزاء والدقيقة 49، ليُضيف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

فينجر يتحدث عن هزيمة مانشستر يونايتد أمام السيتي في الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات أرسين فينجر، قائلًا: "مانشستر يونايتد لم يعد لديه أمل، لقد كانت هزيمة قاسية".

وأوضح: "الفجوة بين الفريقين (مانشستر يونايتد والسيتي) أصبحت أكبر وأكبر مع استمرار المباراة".

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وتابع: "لقد شعرت بالأسف تجاه مانشستر يونايتد، خاصة أنه نادي كبير؛ لأنه لا يوجد أمل في الفريق، لا أعرف كيف سيمكنهم التحسن".

وأكد: "لقد فقد هذا الفريق الثقة والجودة، لم يظهروا روحهم القتالية داخل الملعب".

وأضاف: "مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا، الأمر يتعلق بجودة وتطور اللاعبين على المستوى الفردي، شعرت أنهم كانوا سيئين للغاية ولم يستغلوا الفرص بشكل صحيح".

واختتم فينجر تصريحاته، قائلًا: "فريق مانشستر يونايتد ظهر وكأنه يفتقر إلى الثقة، أتمنى أن يظهر بشكل مختلف في المباريات المقبلة".

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، خلف أرسنال صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

فينجر مانشستر يونايتد ارسنال مانشستر سيتى الدورى الانجليزى

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