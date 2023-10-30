كوندي يُدعم أهل غزة مجددًا: لديهم أحلام وقصص مثلنا تمامًا

جدد النجم الفرنسي جول كوندي، مدافع برشلونة الإسباني، دعمه للقضية الفلسطينية ضد العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر، ضد العدوان الغاشم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، ونتج عنها استشهاد أكثر من 8 آلاف شخص، وأغلبهم أطفال ونساء.

كوندي يواصل دعمه لأهل قطاع غزة

ونشر جول كوندي صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تتضمن أسماء الشهداء الفلسطينيين من الأطفال، مُعلقًا عليها: "نحن نتذكر!".

وفي صورة أخرى نشرها عبر خاصية "الستوري"، كتب كوندي: "كثيرًا يتم التعامل مع ضحايا فلسطين أنهم مجرد أرقام، بدون اسم أو وجه، هذا يُجردهم من إنسانيتهم".

وأضاف:"إنها خطة مقصودة، لتجعلنا نشعر بأننا أقل قربًا منهم"، متابعًا:"قبل موتهم، كانوا أبناء وإخوة وأمهات وآباء مثلي ومثلك".

واختتم كوندي تصريحاته:"كانت لديهم رغبات وطموحات وأحلام وقصص، مثلنا تمامًا".

وتُعد هذه المرة الثانية التي يُدعم خلالها جول كوندي القضية الفلسطينية، حيث سبق وأعرف عن تعاطفه ودعمه الكامل مع أهل قطاع غزة ضد الكيان الصهيوني وهجماته العنيفة المستمرة منذ أسابيع.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي، في كلاسيكو الدوري الإسباني.