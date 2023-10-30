الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الصحف البريطانية تتحدث عن ثلاثية مانشستر سيتي أمام اليونايتد وأزمة لويس دياز

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

سلطت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على فوز مانشستر سيتي الكبير والثمين على مانشستر يونايتد في "ديربي العاصمة مانشستر" بالدوري الإنجليزي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على غريمه وجاره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفين لمانشستر سيتي، في الدقيقة 26 من ركلة جزاء والدقيقة 49، ليُضيف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

الصحف البريطانية تبرز ثلاثية مانشستر سيتي أمام اليونايتد وأزمة لويس دياز بعد واقعة اختطاف والديه

وكانت البداية مع صحيفة "ديلي ميل" التي عنونت " "هالاند يحظى بالضحكة الأخيرة"، مُضيفة: "مهاجم مانشستر سيتي يستخدم سخرية أولد ترافورد لتحفيزه في الديربي".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات إيرلينج هالاند، والتي أكد خلالها أن السخرية من إنهاء روي كين مسيرة والده، منحته حافزًا إضافيا في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وفي خبر آخر، اهتمت الصحيفة بواقعة اختطاف والدي لويس دياز، جناح ليفربول، وكتبت: "الريدز يلتف حول دياز بعد اختطاف والديه".

صحيفة "ديلي ميل"

واتفقت صحيفة "ديلي إكسبريس" مع نظيرتها السابقة، إذ عنونت "السخرية من الوالد تدعم بطولات هالاند في الديربي".

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إيرلينج هالاند استغل السخرية لصالحه وسجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، وقاد السيتي للفوز بثلاثية في مباراة الديربي.

وفي خبر آخر، تحدثت الصحيفة عن أزمة لويس دياز بعد واقعة اختطاف والديه، وأشارت إلى تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلًا: "محنة دياز ضربتنا بقوة".

صحيفة "ديلي إكسبريس"

فيما خرجت صحيفة "تيليجراف" بعنوان "الجماهير تنقلب على تين هاج"، مُضيفة: "الجماهير تُطلق صافرات الاستهجان على مانشستر يونايتد بعد السقوط في مباراة الديربي بثلاثية".

صحيفة "تيليجراف"

أما صحيفة "مترو" فقد عنونت "لا منافسة.. ديربي من البؤس"، مُضيفة: "إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يدافع عن لاعبيه وقرارته رغم نجاح مانشستر سيتي في حسم الديربي لصالحه بسهولة".

صحيفة "مترو"
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