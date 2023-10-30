تشواميني يبريء جافي من إصابته: "هذا ليس خطأه"

دافع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب فريق ريال مدريد، عن زميله الإسباني جافي، لاعب برشلونة، بعد مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.

ريال مدريد انتصر على برشلونة في مباراة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف، ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، ويوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الرابع.

إصابة أوريلين تشواميني

وبعد مباراة الكلاسيكو، أعلن نادي ريال مدريد إصابة أوريلين تشواميني، بكسر في مشط القدم اليسرى، وتداولت بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للصحف والمشجعين إحدى اللقطات المشتركة بين جافي وتشواميني في مباراة الكلاسيكو واتهموا جافي بالتسبب في إصابة زميله الفرنسي.

ولعب تشواميني 14 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري، بواقع 1019 دقيقة وسجل هدفًا واحدًا.

ونشرت قناة "DAZN Espana" عبر حسابها على منصة "إكس" فيديو للقطة المذكورة بين تشواميني وجافي وعلقت: "هذه اللقطة التي أصيب فيها تشواميني".

ويلعب تشواميني ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ مطلع الموسم الماضي، قادمًا من فريق موناكو الفرنسي، ومنذ ذلك الحين لعب 64 مباراة بقميص الفريق الملكي وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه.



وأعاد تشواميني نشر التغريدة التي تضمنها الفيديو، وعلق: "هذا ليس خطأ جافي، لقد تعرضت للإصابة في نهاية الشوط الأول".

وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جيروندان بوردو، وانتقل منه لشباب فريق بوردو تحت 17 عامًا في صيف 2015، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2017، ولعب معهم لمدة موسم قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018، ولعب موسمًا ونصف مع الفريق ثم انضم لموناكو في يناير 2020، ولعب مع الفريق سنتين ونصف ثم انتقل لريال مدريد.

ولعب تشواميني 197 مباراة طوال مسيرته الاحترافية وسجل 10 أهداف وصنع 12 لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، لعب تشواميني مع كافة المراحل العمرية للمنتخب، قبل أن يشارك للمرة الأولى بقميص منتخب فرنسا الأول في 1 سبتمبر 2021، أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.