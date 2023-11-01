الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جون تيري: نادم على عدم احتواء محمد صلاح ودى بروين فى تشيلسى

تيري وصلاح في تشيلسي
تيري وصلاح في تشيلسي

أعرب جون تيري، قائد نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، عن ندمه حيال عدم احتواء محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترتة وجوده في البلوز.

صلاح زامل تيري في تشيلسي عندما انتقل من بازل السويسري في 2014، ثم رحل بعدها بـ6 أشهر إلى فيورنتينا الإيطالي.

وتحدث تيري بخصوص الثنائي صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي والبلوز السابق، بعدما تم تهميشهما من قبل مورينيو لينفجرا بعد رحيلهما عن البلوز.

وقال "تيري"، في حواره خلال بودابست "أوبي وان" الإنجليزي: إنه "ربما كانت تلك أسوأ فترة لي كقائد، لأن هؤلاء اللاعبين كانا يحتاجان لدعم قائد الفريق بشكل أكبر، ربما كانا يحتاجان أن أجلس معهما وأن أسألهما إن كانا يحتاجان للمساعدة".

وأضاف: "بالنظر لهما، فأنا محبط حقًا ونادم على ذلك، ولكن سعيد لما وصلا إليه".

واحتل محمد صلاح المركز الحادي عشر في ترتيب الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي 2022/ 2023.

ويحتل محمد صلاح حاليًا، المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، متساويًا مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح فريق توتنهام هوتسبير، حيث يأتيان خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا، بعد مرور 10 جولات من انطلاق المسابقة.

جون تيري محمد صلاح صلاح تشيلسى ليفربول

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