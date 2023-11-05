مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة
يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة لها من عشاق كرة القدم لمتابعة المنافسات خلال البطولات القائمة في الوقت الحالي على مختلف المستويات المحلية والدولية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة
وننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الاحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة وعلى رأسها مباريات الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مباراة الإسماعيلي x طلائع الجيش الساعة 4:00 مساء على on time sports.
مباراة المصري البورسعيدي x البنك الأهلي الساعة 7:00 مساء على on time sports.
مباراة مودرن فيوتشر x إنبي الساعة 7:00 مساء على on time sports.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مباراة نوتينجهام فورست x أستون فيلا الساعة 4:00 مساء على beIN Sports.
موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون
يأتي موعد مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في تمام الساعة 6:30 مساء على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مباراة ديبورتيفو ألافيس xألميريا الساعة 3 مساء على beIN Sports.
مباراة فالنسيا x غرناطة الساعة 5:15 مساء على beIN Sports.
مباراة فياريال xأتلتيك بيلباو الساعة 7:30 مساء على beIN Sports.
مباراة ريال مدريد x رايو فاليكانو الساعة 10:00 مساء على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
مباراة هيلاس فيرونا x مونزا الساعة 1:30 ظهرًا على AD SPORTS.
مباراة كالياري x جنوى الساعة 4:00 مساء على AD SPORTS.
مباراة روما x ليتشي الساعة 7:00 مساء على AD SPORTS.
مباراة فيورنتينا x يوفنتوس الساعة 9:45 مساء على AD SPORTS.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مباراة ليون x ميتز الساعة 2:00 عصرًا على beIN Sports.
مباراة تولوز x لوهافر الساعة 4:00 مساءًا على beIN Sports.
مباراة ستراسبورج x كليرمون فوت 63 الساعة 4:00 مساءًا على beIN Sports.
مباراة نانت x ستاد ريمس الساعة 4:00 مساءًا على beIN Sports.
مباراة موناكو x ستاد بريست الساعة 6:05 على beIN Sports.
مباراة نيس x رين الساعة 9:45 مساء على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
مباراة فولفسبورج x فيردر بريمن الساعة 4:30 مساء على beIN Sports.
مباراة هايدنهايم x شتوتجارت الساعة 6:30 مساء على beIN Sports.
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
مباراة التعاون x ضمك الساعة 5:00 مساء على ssc sports.
مباراة الحزم x الوحدة الساعة 5:00 مساء على ssc sports.
مباراة الأهلي x الرياض الساعة 8:00 مساء على ssc sports.