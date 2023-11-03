قمة بيراميدز ومجموعات الكونفيدرالية.. جدول مباريات الزمالك خلال نوفمبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من المواجهات الصعبة والقوية، خلال شهر نوفمبر الجاري 2023، ستكون مصيرية في مسيرة الفارس الأبيض على المستوى المحلي والقاري، من أجل منافسة الأهلي مجددا على الألقاب والبطولات.

مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر نوفمبر 2023

الجمعة 3/11/2023

الزمالك & زد .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة السادسة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

الأربعاء 8/11/2023

الزمالك & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة المؤجلة من نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

ويتأهل الفائز من مواجهة الفارس الأبيض والفريق السماوي، لمواجهة الأهلي في المباراة الهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.

الأحد 26/11/2023

الزمالك & أبوسليم الليبي .. السادسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من المسابقة القارية، والتي تضم كلا من ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، وسوار الغيني، وأبوسليم الليبي.

الأربعاء 29/11/2023

مودرن فيوتشر & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الزمالك لمواجهة زد بدوري نايل (موسم 2023/2024)

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر اختيار 20 لاعبا لمواجهة زد، الليلة في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاءت اختيارات أوسوريو على النحو التالي..

محمد عواد ومحمد صبحي، وحمزة المثلوثي وعمر جابر، ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري، وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق، وأحمد بو الفتوح وحاتم سكر، ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا"، وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو، وشيكابالا وإبراهيم نداي، ويوسف أوباما وناصر منسي، وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.