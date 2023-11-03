دورى نايل.. الزمالك يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب إف سى زد

يسعى فريق الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات، عندما يواجه إف س زد في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل .

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقاط وتعرض للهزيمة الأولى في دوري هذا الموسم أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة، ورغم أن الفريق يمتلك أقوى هجوم برصيد 11 هدفا، إلا أن شباكه اهتزت سبع مرات ما يعكس وجود مشاكل في الأداء الدفاعي للفريق بشكل عام أو أخطاء تتعلق بالمدافعين، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية وضعف الرقابة الفردية، وهى المشاكل التي عجز الكولومبي خوان أوسوريو عن إيجاد حلول لها منذ تولى المسئولية.

خوان أوسوريو لن يكرر ما فعله في مباراة إنبي بعدم اللعب بمهاجم صريح، وسيدفع بالتونسي سيف الجزيري من بداية المباراة إضافة لعودة باللعب بثلاثة مدافعين وانضمام أحمد أبوالفتوح لوسط الملعب.

ومن المتوقع أن يقوم أوسوريو بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي خاصة في غياب مصطفى شلبي المصاب لتصحيح أوضاع الفريق، خاصة أن المباراة لا تقبل نتيجة سوى الفوز، وأي نتيجة سلبية ستفتح ملف رحيله عن الفريق في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرا عن دخول إدارة النادي في مفاوضات مع عد من المدربين.

قائمة الزمالك لمباراة إف سي زد

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد بو الفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وشيكابالا وإبراهيم نداي ويوسف أوباما وناصر منسي وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

إف سي زد وطموح البقاء دون هزيمة

في المقابل يحتل إف سي زد الوافد الجديد لدوري الأضواء، المركز الثالث برصيد تسع نقاط وبدأ الدوري بالفوز على الإسماعيلي والجونة لكنه تعادل في ثلاث مباريات متتالية مع بلدية المحلة والمقاولون وسموحة.

واهتزت شباكه سبع مرات في المباريات الثلاث ما يعني وجود أخطاء دفاعية حاول الجهاز الفني بقيادة مجدي عبدالعاطي تصحيحها خلال التدريبات، ودرب لاعبيه على إيقاف مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في الزمالك، إضافة لاستغلال أخطاء مدافعيه للوصول للمرمى عن طريق مصطفى ميسي ومصطفى زيكو وشادي حسين وانطلاقات ظهيري الجانبين على جمال ومحمد أشرف.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده سمير جمال ومحمد محمود لطفي ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.