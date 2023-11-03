الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود ناجى حكمًا لمباراة الزمالك وإف سى زد فى دورى نايل

محمود ناجي
محمود ناجي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة الزمالك وزد إلى الحكم محمود ناجي.

ويلتقي الزمالك نظيره زد في تمام السابعة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

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طاقم حكام مباراة الزمالك وزد

أسندت لجنة الحكام الرئيسية، مباراة الزمالك وزد إلى الحكم محمود ناجي ويعاونه كل من سمير جمال ومحمد لطفي والحكم الرابع محمود رشدي وسيكون محمد الحنفي حكم تقنية الفيديو VAR ويعاونه محمد الشناوي.

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يدير فيها محمود ناجي مباراة للزمالك بعد 7 لقاءات سابقة جميعها كانت في الدوري.

وفي المواجهات السابعة التي أدارها محمود ناجي، فاز الزمالك في 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد.

في حين ستكون هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها مباراة لفريق زد.

وكان محمود ناجي قد أدار مباراتين في الموسم الجاري من الدوري بين بيراميدز وإنبي، وفاركو وفيوتشر.

قائمة الزمالك لمواجهة زد

ضمت قائمة الزمالك لمباراة زد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما "

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة زد، عودة البنيني سامسون أكينيولا بعد فترة غياب طويلة، في ظل التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل المهاجم عن الزمالك لعدم قناعة أوسوريو به.

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