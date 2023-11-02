عودة سامسون وغياب علاء.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة زد فى دورى نايل

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة زد غدًا الجمعة في دوري نايل.

ويلتقي الزمالك نظيره زد، غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل موسم 2023/ 2024.

ويسعى الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، بعد أن سقط أمام إنبي في الجولة الخامسة بهدفين مقابل هدف على ملعب "المقاولون العرب".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، بينما يأتي زد في المركز الخامس بنفس الرصيد.

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قائمة الزمالك لمواجهة زد في دوري نايل

شهدت قائمة الزمالك لمباراة الغد أمام زد، عودة البنيني سامسون أكينيولا بعد فترة غياب طويلة، في ظل التقارير، التي تشير إلى اقتراب رحيل المهاجم عن الزمالك لعدم قناعة أوسوريو به.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة زد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.



خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد. "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك وزد بدوري نايل (موسم 2023 /2024)



ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد، في تمام السابعة مساء غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في أول أيام الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد بدوري نايل (2023 /2024)

تنقل مباراة الزمالك أمام زد، في تمام السابعة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي لكل مباريات الموسم الحالي (2023 /2024)، سواء مسابقة دوري نايل، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022 /2023) والجديدة (2023 /2024)، وكأس رابطة الأندية المحترفة، وأخيرًا كأس السوبر للأندية الأبطال في نسختها الحديثة، بالإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.

ويسبق مباراة الزمالك وزد، تقديم استوديو تحليلي عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.